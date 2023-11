Jetzt zur TKB-Fachtagung 2024 anmelden

Am 19. März 2024 findet die 37. TKB-Fachtagung der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) des Industrieverbands Klebstoffe e. V. (IVK) im Maternushaus in Köln statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Wie in jedem Jahr bietet die Veranstaltung einen Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Fußbodenbranche. Die Teilnehmenden erwartet ein vielfältiges Programm: Neben einem aktuellen Tätigkeitsbericht der TKB präsentieren und informieren Experten aus Industrie und Handwerk in ihren Vorträgen über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich Fußbodentechnik. Weiteres Highlight der Veranstaltung: Die Podiumsdiskussion mit Branchenkennern, an der sich auch die Teilnehmer vor Ort aktiv beteiligen können. Weitere Informationen zur TKB-Veranstaltung sowie zur Anmeldung bis zum 27. Februar 2024 gibt es hier.