09.01.2020

Janser: Wechsel im Außendienst

Siegfried Geitner, langjähriger Fachberater im Außendienst bei der Janser GmbH, verabschiedet sich nach fast 35 Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Andreas Pelz tritt bei Janser im Außendienst die Nachfolge von Siegfried Geitner an, der in Ruhestand geht. - © Janser GmbH

Sein Verkaufsgebiet Oberpfalz, Oberfranken und Niederbayern übernimmt Andreas Pelz. Der 50-jährige Raumausstatter aus Rehau war zuletzt in der Bauchemie tätig und kennt sich sowohl in der Fußbodentechnik wie auch in der Kundenregion sehr gut aus.