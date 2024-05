James Hardie investiert in Estrichproduktion

Nach knapp 18-monatiger Bauzeit hat die James Hardie Europe GmbH im Fermacell-Werk in Siglingen eine Fräsanlage für Trockenestrichelemente Fermacell Therm25 in Betrieb genommen.

James Hardie investiert in die Produktion seiner Trockenestrichelemente. - © James Hardie

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Fräsanlage für seine Trockenestrichelemente Fermacell Therm25 reagiert die James Hardie Europe GmbH auf die hohe Nachfrage aus verschiedenen europäischen Märkten. Der wachsende Bedarf an Sanierungen und vorgefertigten Bauteilen gerade auch im Hinblick auf Trockenestrich für Fußbodenheizungen habe, so Christian Claus, President Europe, zu sehr positiven Resonanzen auf das Produkt Fermacell Therm25 geführt“. Henning Risse, Sales Director Europe betont: „Wir investieren in neue Kapazitäten, in modernste, expansive Strategien des Digitalmarketings und zusätzliche Vertriebsressourcen, um zusammen mit unseren Handelspartnern in diesem zukunftsträchtigen Markt zu wachsen.“

Das FußbodenheizsystemTherm25 ist mit werkseitig ausgeführten Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren ausgestattet. Die integrierte Rohrführung ermöglicht eine rationelle Verlegung der Elemente sowie der Fußbodenheizungsrohre.