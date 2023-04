Jahresbericht 2022: MMFA verzeichnet rückläufigen Trend

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge verzeichnet für das Jahr 2022 rückläufige Verkaufszahlen. Der Trend ist weltweit und über alle Kategorien hinweg zu erkennen. Ausnahmen bilden die Regionen Afrika und Ozeanien.

Die Verkaufszahlen der MMFA-Mitglieder für 2022 zeigen im Vergleich zu 2021 über alle Kategorien hinweg einen Gesamtrückgang in Höhe von -14 Prozent. Dieser rückläufige Trend für mehrschichtige Bodenbeläge erstreckt sich mit Ausnahme von zwei Regionen über den Globus. In der Kategorie "Holz" war der Rückgang mit einem weltweiten Minus von 16 Prozent und einem Absatz von 12,8 Mio. m² sehr ausgeprägt. In ähnlicher Weise ging der Absatz von Polymerprodukten um -13 Prozent zurück, wobei im Jahr 2022 91 Mio. m² verkauft wurden. "LVT Flexible Click" ist die Kategorie, die mit einem Rückgang von -31 Prozent (32 Mio. m² verkauft) nach Angaben des Verbandes am stärksten litt. Die MMFA-Mitglieder verkauften 7,3 Mio. m² an EPC-Produkten, was einem Rückgang von -21 Prozent entspricht. In der am besten abschneidenden Kategorie "SPC" stieg das Verkaufsvolumen um 5,5 Prozent auf insgesamt 51,6 Millionen verkaufte Quadratmeter.

Der MMFA Gesamtabsatz 2021-2022. Die Zahlen beruhen allein auf Angaben der MMFA Mitglieder. - © MMFA

Absatzmengen 2022 pro Region

Der Rückgang bei Polymerprodukten blieb in Europa relativ gering. Westeuropa bleibt mit 49,5 Mio. m² verkaufter Fläche, was einem Rückgang von -8 Prozent gegenüber 2021 entspricht, weiterhin die mengenmäßig wichtigste Region. Deutschland (15 Millionen m² im Jahr 2022) und Frankreich (13 Millionen m²) sind die Länder, in denen die MMFA-Mitglieder am erfolgreichsten sind. Es folgen die USA mit 30 Mio. m², was einen Rückgang von -22 Prozent gegenüber den Verkaufszahlen von 2021 bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnen Australien/Ozeanien mit +20 Prozent (976.886 m²) und Afrika mit +18,5 Prozent (775.599 m²) ein Wachstum im Jahr 2022. In Europa ist die Kategorie der SPC-Produkte mit 27,3 Mio. m² verkaufter Fläche im Jahr 2022 (+11 Prozent) am erfolgreichsten, gefolgt von LVT Click mit 17 Mio. m² (-27%) und EPC-Produkten mit (4,4 Mio. m²; entspricht -9 Prozent). Die Verluste in der Kategorie "Holz" betrugen -24 Prozent (-36.846 m²) in Nordamerika und -16 Prozent sowohl in Westeuropa (-2.258.162 m²) als auch in Lateinamerika (-7.163 m²), während Australien/Ozeanien mit +401 Prozent und 7.417 verkauften m² im Jahr 2022 (+5.938 m² im Vergleich zu 2021) das größte Wachstum verzeichnete.

Für alle Polymer-Click-Produkte stellten die USA im vergangenen Jahr mit 30,3 Mio. m² den weltweit größten Markt für die MMFA-Mitglieder dar (-22 Prozent im Vergleich zu 2021). In Westeuropa waren die drei wichtigsten Länder Deutschland (15 Millionen m²; entspricht -10 Prozent), Frankreich (13 Millionen m²; entspricht -7 Prozent) und Großbritannien (4 Millionen m²; entspricht -14,5 Prozent). Auf globaler Ebene waren die USA im vergangenen Jahr mit insgesamt 19,8 Mio. m² (-8 Prozent) ebenfalls der größte Markt für Produkte der Kategorie „Rigid Click“, gefolgt von Deutschland (10 Mio. m²; entspricht +2 Prozent) und Frankreich (7 Mio. m²; entspricht +20 Prozent).

Ein Blick nach Osteuropa

Polen liegt für 2022 an erster Stelle (1,3 Mio. m²; entspricht -3 Prozent), gefolgt von der Tschechischen Republik (750.231 m²; entspricht +37 Prozent). Was den Absatz der Kategorie „LVT Click“ betrifft, so ist Frankreich mit 5,9 Mio. m² für MMFA-Mitglieder in Westeuropa weiterhin der größte Markt für flexible LVT Click-Produkte, trotz eines Rückgangs der Verkaufsmenge um 27 Prozent. Es folgen Deutschland mit 4,9 Mio. m² (-27,5 Prozent) und Großbritannien (2,3 Mio. m²; -28 Prozent). In Osteuropa war die Russische Föderation im Jahr 2022 der größte Markt für LVT Click-Produkte (647.327 m²; entspricht -29 Prozent). In Nordamerika sind die USA nach wie vor der größte Markt, auf dem im Jahr 2022 10,5 Mio. m² (-39 Prozent) LVT Click-Produkte verkauft wurden. Für Holzprodukte waren die größten Märkte des MMFA im Jahr 2022 Deutschland (8,5 Millionen m²; entspricht -16 Prozent), Österreich (1,4 Millionen m²; entspricht -7 Prozent) und Dänemark (434.222 m²; entspricht -29 Prozent). In Osteuropa war die Tschechische Republik mit 413.439 m² der größte Markt (-4 Prozent).

Mit der Rückkehr der Verkaufszahlen auf das Niveau von 2019 hat die Pandemie nach Angaben des Verbandes den MMF-Markt auf den Kopf gestellt. Dies deute darauf hin, dass der starke Anstieg der Verkaufszahlen zwischen 2020 und 2021 künstlich war. Der Renovierungs- und Heimwerkerdrang der Verbraucher sowie die Erhöhung der gelagerten Mengen durch Groß- und Einzelhändler trieben laut MMFA die Verkaufszahlen in den letzten Jahren in die Höhe. Allerdings beeinträchtigten die höheren Logistik- und Rohstoffkosten den Absatz der MMFA-Mitglieder im Jahr 2022 stark. Darüber hinaus wirke sich der Konflikt in der Ukraine und die anschließende Energiekrise stark auf den Absatz der MMFA-Mitglieder aus. Es sei daher schwer abzuschätzen, ob der Rückgang der MMF-Verkaufszahlen für Bodenbeläge von Dauer sein wird oder ob der Markt bald zu seinem normalen Rhythmus zurückkehrt.