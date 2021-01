20.01.2021

IVC Group: Cordula Jahn verantwortet D/A/CH Marketing

Um die Präsenz im deutschsprachigen Raum weiter zu verstärken, baut die belgische IVC Group ihre Marketing-Kompetenz aus. Mit Cordula Jahn erweitert seit dem 1. Januar 2021 eine Branchenexpertin das Team.

Cordula Jahn. - © IVC Group

Mit Cordula Jahn verstärkt der belgische Bodenbelagshersteller IVC Group seine Aktivitäten in der D/A/CH-Region. In ihrer Funktion als Marketingleiterin arbeitet die Betriebswirtin eng mit dem IVC Headquarter in Waregem/Belgien zusammen und berichtet an den Geschäftsführer Olivier Bossuyt. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Markenaufbau und die Weiterentwicklung von IVC Commercial und Moduleo. Jahn verfügt über langjährige Erfahrung im Marketing, zuletzt als Marketingleiterin beim Nadelvlies-Spezialist Findeisen. Im Anschluss daran baute Jahn German Rugs auf, ein Unternehmen für hochwertige abgepasste Teppiche.