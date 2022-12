Interface verteilt Führungsaufgaben neu

Interface richtet zum Start ins neue Kalenderjahr 2023 die Leitung der EMEA-Region mit den Führungskräften Nils Rödenbeck und Yves Bonne neu aus und erweitert ihre Zuständigkeiten.

Yves Bonne (links) und Nils Rödenbeck leiten ab 2023 die EMEA-Region bei Interface . - © Interface

Nils Rödenbeck wird ab dem 1. Januar 2023 als Vice President & General Manager DACH and UKIME zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Geschäftsentwicklung im Vereinigten Königreich, Irland und dem Nahen Osten gestalten. Rödenbeck ist bereits seit 2007 für Interface tätig und seit 2009 fester Bestandteil des deutschen und europäischen Management-Teams. In seiner bisherigen Rolle als Vice President & General Manager DACH verantwortet er seit 2017 die gesamtwirtschaftliche Aufstellung des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz und führte die DACH-Region auf einen erfolgreichen Wachstumskurs. „Ich freue mich sehr darauf, im Rahmen meiner erweiterten Zuständigkeiten Verantwortung für diese Interface Schlüsselregionen zu übernehmen,“ so Rödenbeck.

Bereits seit dem 1. November 2022 zeichnet Yves Bonne als Vice President & General Manager Northern and Southern Europe zusätzlich zu seinen bisherigen Führungsaufgaben auch für das Geschäft in Südeuropa verantwortlich. Der gebürtige Belgier mit langjähriger Branchenerfahrung ist seit 2018 im Management bei Interface tätig, zunächst als Vice President & General Manager BeNeLux and Eastern Europe. 2020 wurde seine Zuständigkeit auf die Führung des gesamten Geschäfts in Nordeuropa ausgeweitet. „Ich möchte das Wachstum in Südeuropa weiter voranbringen,“ erklärt Yves Bonne. „Die Teams bestmöglich aufzustellen, ist für mich eine Herzensangelegenheit.“ Die Leitung des nora Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat weiterhin Bettina Haffelder, Vice President nora DACH, inne.