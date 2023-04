Bodenlegertage 2023 in Schladming

Am 12. und 13. Mai 2023 finden nach der Corona-bedingten Pause wieder die Bodenlegertage in Schladming statt. Namhafte Referenten beleuchten aktuelle Themen und das Fachmagazin „boden wand decke“ lädt am Freitagabend zu einer coolen Party ein.

Das Pichlmayrgut in Schladming bietet für die Bodenlegertage wieder den passenden Rahmen. - © Mayrhofer

„Ich bin sehr froh, dass wir uns nach der Corona-Krise endlich wieder mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Bodenleger-Branche persönlich treffen können. Die Bundesinnung hat für die Bodenlegertage in Schladming erneut ein interessantes Programm zusammengestellt, um wichtige Themen anzusprechen, und die Branche auf den neuesten Stand zu bringen. Auch das Netzwerken wird wieder im persönlichen Rahmen eine bedeutende Rolle spielen“, sagt BIM Ing. Georg Mayrhofer.

Umfangreiches Vortragsprogramm

Den Reigen der Vorträge eröffnet am Freitag Christoph Bawart, Vorsitzender der Parketthersteller Österreichs. Er berichtet über die Entwicklung des Parkettmarktes während Corona. Danach folgt das Rechtsthema „Klebstoffprobleme aus juristischer Sicht“, auf verständliche Weise referiert von RA Dr. Walter Löbl.

Am Samstagvormittag stehen LVT-Bodenbeläge mit Klickverbindung im Fokus, über die Daniel Wiegel, Anwendungstechnik Gerflor Nordeuropa, spricht. Anschließend folgt ein Vortrag von Ernst Weinzierl, Sachverständiger aus Bayern, über die Probleme von LVT-Bodenbelägen mit Klickverbindung aus Sachverständigensicht. Als Abschluss der Tagung steht die Präsentation einer Neuheit auf dem Programm: die Verklebung auf nassen Untergründen mit völlig neuen Dispersionssystemen, die die Anwendungstechnik von Uzin vorstellt.

Hoher Spaßfaktor

Neben Fachvorträgen und Diskus­sionen kommt der Spaßfaktor nicht zu kurz. Dafür lädt die bwd-Redaktion und Holzmann Medien als Zeichen der Verbundenheit mit den österreichischen Bodenlegern zu einer Kellerparty im Pichlmayrgut ein. Nach dem Abendessen wird bei cooler Musik ordentlich gefeiert. bwd-Chefredakteur Stefan Heinze freut sich schon auf ein Wiedersehen mit den österreichischen Bodenlegern: „Nach der langen Zeit der Video-Konferenzen brennen wir schon alle darauf, uns im gemütlichen Rahmen endlich wieder persönlich austauschen zu können. Das geht bei einem Glas Wein oder Bier viel angenehmer als in einer Büro-Atmosphäre.“

Bei Redaktionsschluss waren noch Restplätze für die Teilnehmer aus Handwerk, Industrie, Großhändler und Sachverständigen frei. Da mit einem starken Andrang gerechnet wird, empfiehlt sich eine rasche Anmeldung per Mail unter bittenauer@bigr4.at.