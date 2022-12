Innungen Mittel- und Oberfranken, Niederbayern und Oberpfalz fusionieren

Ab dem 01. Januar 2023 startet die Innung Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik für Mittel- und Oberfranken, Niederbayern und Oberpfalz zusammen durch.

Innungsvorstand und Ausschussmitglieder (v.l.n.r.): Peter Walter, Jörg Schülein, Ernst Weinzierl, Uwe Rauh, Stefan Grimm, Heinz Brehm, Benedikt Ramming, Christian Killer, Robert Deinlein. (Es fehlen: Thomas Brehm und Jochen Geck.) - © Innung Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik für Mittel- und Oberfranken, Niederbayern und Oberpfalz

Die Innungen Parkettlegerhandwerk und Fußbodentechnik Mittel-/Oberfranken und Niederbayern/Oberpfalz fusionieren zum 01.01.2023 mit einstimmigem Votum der Innungsmitglieder. Bereits am 19.11.2022 wurden in Neumarkt in der Oberpfalz die Weichen für eine gemeinsame Zukunft der beiden Innungen gestellt. Den Vorstand bilden Obermeister Jörg Schülein aus Nürnberg, sein Stellvertreter Thomas Brehm aus Bamberg sowie die weiteren Vorstandsmitglieder Ernst Weinzierl aus Vilsbiburg, Uwe Rauh aus Nürnberg und Benedikt Ramming aus Eckersdorf. Offizieller Sitz der Innung ist Nürnberg, die eigene Geschäftsstelle führt Birgit Bachsteffel. Die fusionierte Innung hat aktuell 94 Mitglieder und 41 Gast- bzw. Fördermitglieder.