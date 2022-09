Innung München/Oberbayern wählt neuen Vorstand

Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Innung Parkett & Fußbodentechnik München/Oberbayern wurde der Vorstand neu gewählt. Der scheidende Obermeister Peter Fendt wurde zum Ehrenobermeister ernannt.

V.l.n.r.: Georg Käsbauer, Stephan Doll, Alexander Listau, Florian Killinger, Peter Fendt, Florian Böhmler, Bernhard Zehetmair, Christian Druckmüller, Reinhard Schmidt, Karl-Michael Loser, Thomas Martin. - © Innung Parkett & Fußbodentechnik München/Oberbayern

Am 21. September 2022 hielt die Innung Parkett & Fußbodentechnik München/Oberbayern in Aying ihre Jahreshauptversammlung ab. In der mit 145 ordentlichen Mitgliedern und 65 Fördermitgliedern größten deutschen Innung Parkett & Fußbodentechnik stand die Neuwahl des Innungsvorstandes an.

Nach 22-jähriger Obermeistertätigkeit verabschiedete sich der ehemalige Bundesinnungsmeister Peter F. Fendt von der Ehrenamtsbühne. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern ehrte ihn mit dem Goldenen Meisterbrief. In seiner Laudatio bedankte sich der Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, F. X. Peteranderl, für sein langjähriges Engagement im Handwerk, das in der „Rückvermeisterung“ des Parkettlegerhandwerks gipfelte.

Sein Nachfolger im Amt des Obermeisters, Bernhard Zehetmair, ernannte Fendt im Namen des Vorstands zum Ehrenobermeister der Innung und betonte, wie eng die Innung mit dem Namen Fendt verbunden sei, da bereits der Vater Peter Fendt das Amt innehatte.

Ebenfalls traten Karl-Michael Loser, Reinhard Schmidt und Stephan Doll nicht mehr zur Wahl an. Schmidt und Doll wurden vom Innungsvorstand zu Ehrenvorstandsmitgliedern ernannt. Stephan Doll wurde außerdem mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Neu in den Vorstand wurden Florian Killinger, Alexander Listau, Florian Böhmler und Christian Druckmüller gewählt. Letzter übernimmt zukünftig das Amt des stellvertretenden Obermeisters. Komplettiert wird der Vorstand durch Georg Käsbauer und Thomas Martin, die sich zur Wiederwahl stellten. Birgit Weigl soll in den Vorstand der Innung kooptiert werden.