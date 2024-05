IBF: Workshop Estriche in der Altbausanierung

Das Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (IBF) in Troisdorf veranstaltet am Donnerstag, den 20. Juni ab 10.00 Uhr den Workshop „Dünnschichtige Estriche und Heizestriche in der Altbausanierung“.

Das IBF in Troisdorf ist Schauplatz des Workshops „Dünnschichtige Estriche und Heizestriche in der Altbausanierung“. Bild: © IBF

Die Veranstaltung will die Möglichkeiten und Grenzen dünnschichtiger Estriche und Heizestriche in der Altbausanierung aufzeigen und Teilnehmer in die Lage versetzen, Risiken bei der Erstellung dieser Estrichkonstruktionen zu erkennen und richtig zu beurteilen. „Die Verlegung dünnschichtiger Estriche und Heizestriche in der Altbausanierung hat heute und in der Zukunft eine immer größere Bedeutung, da im Zuge energetischer Sanierung die für den Einbau normativ geregelten Estriche und Heizestriche erforderlichen Konstruktionshöhen oftmals nicht zur Verfügung stehen. Auch besteht oftmals der Wunsch, vorhandene Estriche im Zuge solcher Sanierungsarbeiten möglichst zu erhalten und entsprechend zu ertüchtigen. Aus diesem Grund wendet sich dieser Workshop an Bauwerksplaner, Estrichleger, Bauleiter, Bodenleger und alle interessierten Kreise. Neben den theoretischen Grundlagen liegt der Schwerpunkt des Workshops auf praktischen Vorführungen zur Herstellung dünnschichtiger Heizestrichsysteme“, teilt das IBF mit. Anmeldeschluss ist der 14. Juni. Anmeldungen und weitere Informationen sind über die Website des IBF (Reiter „Seminare“) und via Mail (info@ibf-troisdorf.de) möglich.