i4F: Strategische Partnerschaft mit Amorim

i4F, eine Unternehmensgruppe, die Patente und Technologien für die Bodenbelagsindustrie bietet, gab bekannt, dass sie mehrere Vereinbarungen mit Amorim unterzeichnet hat, darunter eine strategische Patentpartnerschaft und zwei Lizenzvereinbarungen.

Im Rahmen der Patentpartnerschaft hat sich i4F die exklusiven Lizenzrechte an Amorims Patentportfolio für nachhaltigen, harten Biokork-Verbundstoff gesichert und wird Amorim in Fragen des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit diesen Technologien vertreten. Gleichzeitig hat Amorim zwei Lizenzvereinbarungen unterzeichnet, die sich auf die Drop-Lock- und Digitaldrucktechnologien von i4F beziehen. Amorim hat außerdem eine Digitaldruckanlage von Jupiter mit DLE plus von Hymmen erworben, die Dekore im digitalen Direktdruck und digital geprägte Lackstrukturen liefert.