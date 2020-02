26.02.2020

Hornbach: Neuer Geschäftsführer für Österreich

Die österreichische Landesgesellschaft der Hornbach Baumarkt AG bekommt zum 1. März 2020 einen neuen Geschäftsführer.

Marek Thiemel wird neuer Geschäftsführer der österreichischen Hornbach-Landesgesellschaft. - © Hornbach Holding AG & Co. KGaA

Der 49-jährige Tscheche Marek Thiemel übernimmt diese Funktion von Jan Hornbach, dem Geschäftsführer der Hornbach International GmbH, der seit Mai 2019 interimsweise die Landesgesellschaft in Österreich führt.

Thiemel ist als Bezirksleiter aktuell verantwortlich für die operative Führung von drei tschechischen und allen vier slowakischen Hornbach Bau- und Gartenmärkten. Er war im November 2000 in das Unternehmen eingetreten und hatte zunächst Erfahrungen als Assistent-Manager und Marktmanager gesammelt, bevor er 2005 Bezirksleiter in der Region Tschechien/Slowakei wurde. Zum kommenden Geschäftsjahr übernimmt er nun die Führung der Landesgesellschaft in Österreich mit 14 großen Projektbaumärkten und einer Gesamtverkaufsfläche von rund 170.000 Quadratmetern sowie einem Onlineshop.

„An der guten Entwicklung unserer tschechischen und slowakischen Märkte hat Marek Thiemel großen Anteil. Die Region Österreich gewinnt mit ihm eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen – hochkompetent und bestens gerüstet, um diese wichtige Landesgesellschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen“, erklärt Jan Hornbach, der im Hornbach Baumarkt AG Konzern als Geschäftsführer der Hornbach International GmbH die Aktivitäten außerhalb Deutschlands leitet.

Der Stabwechsel in Österreich an Marek Thiemel wird zum Beginn des Geschäftsjahres 2020/21 am 1. März 2020 erfolgen.