Holzforschung Austria: Unter neuer Leitung

Privatdozent Dr. Gerhard Grüll übernahm am 1. Jänner 2024 die Instituts­leitung sowie Geschäftsführung der Holzforschung Austria (HFA). Dr. Boris Forsthuber leitet nun den Fachbereich "Oberfläche".

Privatdozent Dr. Gerhard Grüll (links) übernahm am 1. Jänner 2024 die Institutsleitung sowie Geschäftsführung der Holzforschung Austria (HFA). Dr. Boris Forsthuber leitet nun den Fachbereich "Oberfläche". - © HFA/Alice Schnür-Wala

Dr. Gerhard Grüll löst damit Dr. Manfred Brandstätter ab, der die Geschicke des Institutes mehr als 20 Jahre lang geleitet hat und in den verdienten Ruhestand ging. Dipl.-Ing. Sylvia Polleres ist neue Institutsleiter-Stellvertreterin. Dr. Grüll studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien Holzwirtschaft. Er schloss sein Doktoratsstudium an der BOKU und an der Technischen Universität Wien 2006 erfolgreich ab. An der HFA ist er seit 1992 tätig, war seit 2000 Leiter des Bereichs "Oberfläche und Möbel", seit 2013 Abteilungsleiter "Holzschutz und Bioenergie" und seit 2023 Stellvertreter des Institutsleiters. Darüber hinaus ist Dr. Grüll seit 2009 Lehrbeauftragter und habilitierte 2022 im Fach „Holzoberflächentechnologie“ an der BOKU am Department für Materialwissenschaften und Prozesstechnik. Dipl.-Ing. Sylvia Polleres studierte ebenfalls an der BOKU in Wien, ist seit 2008 Bereichsleiterin "Holzhausbau" und anerkannte Expertin auf diesem Gebiet.

Fachbereich "Oberfläche" unter neuer Leitung

Dr. Boris Forsthuber ist seit 1. Jänner 2024 Leiter des Fachbereiches "Oberfläche" an der Holzforschung Austria (HFA). Er löst damit Privatdozent Dr. Gerhard Grüll ab, der die Geschäftsführung und Institutsleitung übernommen hat. Forsthuber studierte Holzwirtschaft an der FH Salzburg sowie Materialchemie an der TU in Wien und promovierte 2016 an der Universität für Bodenkultur über transparente Lichtschutzkonzepte für Holz im Außenbereich. An der HFA ist er seit 2003 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Der Initiator zahlreicher innovativer Forschungsprojekte im Bereich Holzbeschichtungen und gedruckter Elektronik wurde zuletzt mit dem Innovationspreis der ACR Austrian Cooperative Research ausgezeichnet.