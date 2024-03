Holzforschung Austria: Seminar zur Innenraumluftqualität

Die Holzforschung Austria veranstaltet am 16. Mai ein Online-Seminar zur Raumluftqualität im Holzbau. Im Fokus stehen dabei auch Vorurteile in Bezug auf VOCs.

Ob Baumeister, Architekt, Tischler, Estrich oder Bodenleger, um ein Thema kamen sie in den letzten Jahren kaum herum: die Innenraumluftqualität. Besonders Holzbauten haben dabei oft mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass in mineralischen Bauten aufgrund niedrigerer Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) die Innenraumluft besser sei. Das Online-Seminar „Raumluftqualität im Holzbau“ der Holzforschung Austria vermittelt am 16. Mai 2024 (13:30-15:00 h) Interessierten nicht nur die Grundlagen zum Thema Innenraumluftqualität in Bezug auf VOC und Formaldehyd, sondern gibt anhand aktueller Ergebnisse aus Forschungsprojekten einen Einblick in die tatsächliche Innenraumluftqualität in österreichischen Gebäuden.

Die Veranstaltung wird unterstützt von der WKO, dem Fachverband Holzindustrie Österreich, pro:Holz Austria und dem Österreichischen Fertighausverband. Die Teilnahmegebür beträgt 90,- Euro. Details zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es hier.