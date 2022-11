HMTX richtet Vertrieb und Marketing von Aspecta und Vertex Floors neu aus

HMTX Industries, eines der weltweit größten Unternehmen für LVT-Beläge, führt den Vertrieb und das Marketing von Aspecta BV und Vertex Floors in einer neuen Organisationseinheit zusammen.

Anstelle der bisher getrennten Markenführung, Vertriebsstrategien und Marktaktivitäten agieren Aspecta und Vertex Floors seit dem 1. Oktober 2022 unter dem Dach von HTMX Global. Der Hauptsitz von HMTX Global ist im niederländischen Oud Gastel. Von hier aus werden alle Vertriebs- und Marketingaktivitäten gesteuert und von Marcel Kies, HMTX Global President, verantwortet. HMTX Global will sich sich im Wesentlichen weiterhin auf Vermarktung der Marken AspectaTM und AllureTM sowie auf das Angebot von OEM- und Eigenmarkenlösungen konzentrieren.

ÜBER HMTX GLOBAL

HMTX Global mit Hauptsitz in Oud Gastel, Niederlande, ist eines der fünf Vertriebsabteilungen von HMTX Industries, einem globalen Spezialisten für LVT-Bodenbeläge für den Wohn- und Objektbereich. Das Unternehmen ist in mehr als 46 Ländern in Europa, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

ÜBER HMTX INDUSTRIES

HMTX Industries mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut (USA), ist ein global tätiges Unternehmen mit einem Umsatz von 900 Millionen Dollar. Zur HMTX-Unternehmensfamilie gehören: Halstead, Anbieter von elastischen Bodenbelägen für den Heimwerkermarkt; Metroflor, eine Marke für den Wohnbereich in Nordamerika; HMTX Commercial mit den Marken TeknoflorTM und AspectaTM sowie HMTX Global.