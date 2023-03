Heimtextil 2024 mit "Carpets & Rugs"

Die Heimtextil ist die Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien. Im Jahr 2024 wird mit dem Produktsegment "Carpets & Rugs" ein Schwerpunkt für textile Bodenbeläge eingeführt.

Die Heimtextil 2024 plant mit "Carpets & Rugs" einen extra Bereich für textile Bodenbeläge. - © Messe Frankfurt Exhibition GmbH: Pietro Sutera

2024 erweitert die Fachmesse Heimtextil ihr Portfolio um ein eigenes Produktsegment für Teppiche. Der Bereich "Carpets & Rugs" wird in der neuen Messehalle 5.1 zu finden sein. Präsentiert werden: abgepasste, handgefertigte und maßangefertigte Teppiche, maschinell hergestellte Webteppiche, Matten und Sauberlaufsysteme sowie Läufer und Brücken. Teppiche sind traditionell fester Teil der Messe und wurden von den Herstellern bisher in unterschiedlichen Hallen präsentiert. Ab 2024 wird das Angebot dauerhaft im jährlichen Rhythmus in einem eigenen Segment zusammengefasst. Damit geht die Heimtextil auf die steigende Nachfrage aus dem Markt ein. Der Bereich spricht den internationalen Großhandel ebenso wie Bau- und Heimwerkermärkte, den Möbelhandel und Einrichtungshäuser sowie den spezialisierten Fachhandel an.

„Mit der Präsentation von Teppichen in einem separaten Produktsegment schaffen wir für Einkäufer einen zusätzlichen Mehrwert. Das Angebot von textilen Bodenbelägen wird in das bestehende textile Umfeld integriert“, erklärt Bettina Bär, Director Heimtextil. Der neue Bereich erfahre bereits große Aufmerksamkeit. "Die vergangenen Monate waren geprägt von vielfältigen Gesprächen mit Unternehmen, potenziellen Besucherinnen, Verbänden und Verlagen. Von allen haben wir durchweg positives Feedback für unsere Entscheidung bekommen. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Angebot auf den Wunsch der Branche eingehen können“, sagt Bär.