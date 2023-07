Am 5. und 6. Mai 2023 fanden an der Wiener Berufsschule für das Baugewerbe Tage der offenen Tür statt. Dabei wurden den über 800 Besuchern sechs „Hammer-­Lehrberufe“ vorgestellt, darunter auch der Beruf des Bodenlegers.

Übergabe von 30 Laptops an die Berufsschule für das Baugewerbe in Kagran (v.li.): Direktor Gernot Kulle, Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck, Innungsmeister Bauhilfsgewerbe Thomas Stangl und Innungsmeister-­Stv. Christian Dobianer. - © WKW und Florian Wieser

Ziel des Events war, die Berufe, die in der Top-Hitliste der Berufswünsche von Jugendlichen selten ganz vorne zu finden sind, bekannter zu machen und künftige Nachwuchskräfte zu finden. Zielgruppe der Veranstaltung waren Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, aber auch Eltern, Pädagogen und alle, die eine Lehre im Handwerk in Betracht ziehen. Den Besuchern der Hammerlehre-Tage wurde anschaulich vermittelt, dass eine Lehre in einem dieser Handwerksberufe eine spannende Ausbildung zur gefragten Fachkraft ist, die zukunftssicher ist und gute Karriere- sowie Verdienstmöglichkeiten bietet.

Hammerlehre-Tage: Beruf Bodenleger vorgestellt

In den Werkstätten der Berufsschule waren zu jedem der präsentierten „Hammer-Lehrberufe“ Stationen aufgebaut, an denen sich die Besucher informieren und berufstypische Arbeiten ausprobieren konnten – etwa einen Bodenbelag schneiden, sich im Tapezieren versuchen oder mit einem Malerpinsel hantieren. Eine gute Möglichkeit, seine Talente zu erforschen und sein Interesse an einem der vorgestellten Lehrberufe zu entdecken – Berufs­orientierung in der Praxis. Die Besucher hatten auch die Möglichkeit, vor Ort mit Lehrlingen aus den genannten Berufen zu sprechen. Da auch Unternehmer anwesend waren, konnten sich Jugendliche gleich nach freien Ausbildungsstellen erkundigen.

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, versuchte das Arbeiten an der Einscheibenmaschine. - © WKW und Florian Wieser

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, ließ es sich nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen. „Die Lehre ist als Ausbildungsmodell aktueller denn je. Sie sichert den Unternehmen dringend benötigte und gut ausgebildete Fachkräfte. Gleichzeitig bietet sie jungen Menschen sichere Arbeitsplätze mit Zukunft. Daher ist es sehr erfreulich, dass die Lehrlingszahlen deutlich steigen. Dennoch ist es auch wichtig, junge Menschen für eine Lehrausbildung zu begeistern. Veranstaltungen, wie die Hammerlehre, wo Berufe auch praktisch ausprobiert werden können, sind ein wichtiger Teil davon“, sagt Ruck.

Veranstalter der im Jahr 2016 gestarteten Initiative „Hammerlehre-Tage“ waren die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe und die Landesinnung Wien der Maler und Tapezierer.