Hammer Fachmarkt neu in Göttingen

Hammer, die Einzelhandelsvertriebslinie der Unternehmensgruppe Brüder Schlau, hat einen weiteren Fachmarkt eröffnet: Am 14. März 2024 ging der neue Markt im Lutteranger 4 in Göttingen an den Start.

Am vergangenen Donnerstag hat Hammer einen Fachmarkt in Göttingen eröffnet. Bild: © Hammer.

Der neue Hammer Fachmarkt hält auf rund 1.100 Quadratmetern Verkaufsfläche alles bereit, was für die individuelle Raumgestaltung benötigt wird. „Egal, ob Farben, Tapeten, Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, Teppiche, Badausstattung, Betten und Wohnaccessoires – wir halten die neuesten Wohntrends bereit. Frühlingsfrische Inspirationen verleihen jedem Zuhause das gewisse Etwas. Wir helfen dabei, das heimische Domizil unserer Kundinnen und Kunden umzugestalten“, sagt Marktleiter Alexander Mai. Das Verkaufsteam in Göttingen heißt Kundinnen und Kunden von Montag bis Freitag zwischen 9:30 und 18:30 Uhr und samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr willkommen.