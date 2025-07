Hamberger Gruppe: Wechsel an der Spitze

Der Geschäftsführer und CEO der Hamberger Firmengruppe, Dr. Peter M. Hamberger, hat zum 30. Juni die Geschäftsführung der Hamberger Firmengruppe verlassen.

„Nach 29 Jahren engagierter Tätigkeit, davon über 23 Jahre in leitender Verantwortung, haben der Beirat und die Gesellschafter beschlossen, die Führung der Unternehmensgruppe neu auszurichten“, teilt das Unternehmen aus Stephanskirchen bei Rosenheim mit.

Die Gesellschafterversammlung hat Ralph Wonnemann und Dr. David Meyer mit Wirkung zum 30. Juni 2025 zu neuen Geschäftsführern der Holding bestellt. Gemeinsam mit Michael Huck, der seit 2021 Holding-Geschäftsführer bei Hamberger ist, werden sie das Familienunternehmen auf oberster Ebene weiterführen.

Die operative Führung der Geschäftsbereiche bleibt weiterhin in den Händen der Geschäftsführer (Flooring: Michael Paringer und Gerold Schmidt, Sanitary: Tyaerk Dieckmann und Ralf Schwaighofer). Die Hamberger Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 in einem schwierigen Marktumfeld wichtige Maßnahmen zur Stabilisierung und Weiterentwicklung umgesetzt, darunter die Neuaufstellung der Flooring-Produktion in Stephanskirchen, die Verschlankung der Verwaltung sowie den Ausbau des Teilkonzerns Sanitary mit einem neuen Produktionsstandort in Ägypten.