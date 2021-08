04.08.2021

Halstead/Aspecta: Veränderung in der Unternehmensführung

Adrienne Brown ist neue Vice President Sales & Marketing des LVT-Herstellers Halstead International, einer Tochter der HMTX-Gruppe zu der auch Aspecta Flooring gehört.

Adrienne Brown, VP Sales & Marketing, Halstead International. - © HMTX/Adriana Brown

Zu Adrienne Browns Verantwortlichkeiten gehören die Vertriebsstrategie sowie das operative Geschäft, die Entwicklung von Programmen und Kampagnen, die Durchführung neuer Produkteinführungen mit Marketing und Werbung sowie die Optimierung interner Prozesse und die Förderung der Halstead-Unternehmenskultur.

Brown, die nach ihrem MBA-Studium 2001 bei der Unternehmensberatung Arthur Anderson erste berufliche Erfahrungen sammelte und anschließend bei der US-amerikanischen Baumarktkette The Home Depot in führenden Positionen arbeitete , begann 2007 bei Halstead International ihre Kariere vom Operations Manager bis zum Senior Director of Business Development. Unter ihrer Leitung wurden spezielle Order- und Online-Programme entwickelt, nationale Finanz- und Umsatzmodelle erstellt sowie Geschäftsstrategien für Konfliktlösungen entworfen.