HAIN-Naturböden eröffnet neuen Showroom

Hochwertige Manufakturböden auf über 500 Quadratmetern: Der neue Showroom bei HAIN-Naturböden in Rott am Inn wurde mit einem großen Kunden-Event eröffnet.

Gut strukturiert und informativ: Die neue Ausstellung erstreckt sich über 500 Quadratmeter. - © HAIN Naturböden

Fachhändler und Fachhandwerker waren Mitte März zur offiziellen Eröffnung des neuen Showrooms an den HAIN-Unternehmenssitz in Rott am Inn eingeladen. Auf mehr als 500 Quadratmetern präsentiert die Parkettmanufaktur dort ab sofort ihren Kunden die hochwertigen Parkettböden aus eigener Produktion. Neben der reinen Musterpräsentation stehen auch Informationen rund um die Böden im Fokus, wie z. B. zu den eingesetzten Hölzern. „Mit dem neuen Showroom können wir unsere Manufakturböden jetzt in einem modernen und attraktiven Umfeld präsentieren“ so HAIN-Werkleiter Alexander Karnstädt. „Wir freuen uns auf viele Kundenbesuche aus der Region, aus ganz Deutschland und darüber hinaus!“

Im neuen Showroom wurde den Besucherinnen und Besuchern exklusiv vor offizieller Vorstellung auf der Messe BAU im April das neue HAIN-Sortiment präsentiert. Dieses bietet Individualisierungsmöglichkeiten mit System und basiert auf sechs Parkettkollektionen, die neben klassischen Landhausdielen auch großformatige Schlossdielen und elegantes Fischgrätparkett enthalten.