GHF: Umsatzentwicklung unter Vorjahr

Der Branchenvergleich des Bundesverband Großhandel Heim und Farbe (GHF) weist für das 1. Halbjahr 2023 einen Umsatzrückgang von 3,8 Prozent aus.

GHF-Branchenvergleich - Umsatzentwicklung. - © GHF

Der Bundesverband Großhandel Heim und Farbe (GHF) hat auf seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am 20. Und 21. September in Seeheim Zahlen zur Umsatzentwicklung seiner Mitgliedsbetriebe (Umsatzvolumen: 1,8 Mrd. Euro) bekannt gegeben. Demnach ging der Umsatz über alle Sortimente hinweg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 3,8 Prozent zurück. Besonders betroffen sind die Segmente „Parkett/Laminat“ mit minus 21,4 Prozent und „Bodenbeläge elastisch“ mit minus 7,85 Prozent. Vergleichsweise glimpflich schlagen sich „Bodenbeläge textil“ mit einem Rückgang um minus 1,19 Prozent.„Spachtelmassen und Klebstoffe Boden“ verlieren 1,84 Prozent.

Insgesamt bleibt die Warengruppe Bodenbeläge mit einem Anteil von knapp 26 Prozent der größte Umsatzbringer im Sortiment des Bodenbelags- und Farbengroßhandel in Deutschland. Spachtelmassen und Klebstoffe für den Boden sowie Zubehörartikel für Bodenbelagsarbeiten haben zusammen einen Umsatzanteil von knapp 14 Prozent.

Umsatzsteigerungen vermelden die Warengruppen „Spachtelmassen und Klebstoffe an der Wand“ (plus 3,48 Prozent) sowie „Werkzeuge, Maschinen, Klebebänder (plus 5,12 Prozent).