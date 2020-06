29.06.2020

GHF: Geschäftsführer Niels Ehme Lehmann ausgeschieden

Der Großhandelsverband Heim und Farbe (GHF) und Geschäftsführer Niels Ehme Lehmann gehen getrennte Wege. Die Mitglieder- und Jahreshauptversammlung 2020 wurde abgesagt.

Die aktuelle Situation auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen zur Durchführung von Veranstaltungen haben den GHF-Vorstand veranlasst, die geplante GHF-Mitglieder- und Jahreshauptversammlung vom 15. bis 16.09.2020 in Berlin im Hotel Titanic Chausseestraße abzusagen. Trotz der Lockerungen der Corona-Beschränkungen sei man nicht in der Lage, eine Prognose der Entwicklung aufzustellen. Der Vorstand sieht sich in der Pflicht, der Gesundheit seiner Mitglieder und Gäste höchste Priorität zu gewähren.

Die nächstjährige Mitglieder- und Jahreshauptversammlung wird vom 21. bis 22.09.2021 im Europa Park in Rust stattfinden.

Niels Ehme Lehmann scheidet aus

Der Bundesverband Großhandel Heim & Farbe e.V. und der Geschäftsführer Niels Ehme Lehmann haben sich im einvernehmlichen Verständnis entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Alle geplanten Aktivitäten werden bis zur Einstellung einer neuen Geschäftsführung von der GHF-Geschäftsstelle und dem Vorstand organisiert.