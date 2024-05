Gesellschafterveränderung bei ter Hürne

Der geschäftsführende Gesellschafter der ter Hürne Unternehmensgruppe Erwin ter Hürne verlässt auf eigenen Wunsch im ersten Quartal 2024 das Unternehmen und überträgt seine Gesellschaftsanteile auf seinen Bruder Bernhard ter Hürne.

Bernhard und Erwin ter Hürne – die Kontinuität in der Unternehmensführung ter Hürne bleibt. - © ter Hürne

Die Brüder Erwin und Bernhard ter Hürne haben das von ihrem Vater 1959 gegründete Unternehmen seit 1994 über 30 Jahre gemeinsam geleitet und zu einem führenden Bodenhersteller in Europa weiterentwickelt. „In den letzten zehnJahren haben wir mit einer konsequenten, strategischen Neuausrichtung und einem Feuerwerk von neuen Produkten und strukturverändernden Maßnahmen einen sehr erfolgreichen Kurs eingeschlagen. Dies hat uns der Markt – vor allem aber unsere Kunden – durch die entstandene Wachstumsdynamik bestätigt. Wir sind gemeinsam stolz auf diese Entwicklung und ich freue mich, dass das Unternehmen ter Hürne gut für eine erfolgreiche Zukunft aufgestellt ist“, sagt Erwin ter Hürne. „Ich freue mich weiterhin, dass ich nach nun 30 Jahren in der Unternehmensverantwortung die Möglichkeit habe, andere Schwerpunkte in meinem Leben zu setzen und dabei meine Familie als Priorität Nummer 1 sehen kann.“

Die dafür notwendigen Vereinbarungen wurden von den Brüdern gemeinsam Anfang 2024 unterzeichnet. Bernhard ter Hürne ist damit zukünftig alleiniger Gesellschafter des Unternehmens.