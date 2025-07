Gesellenstück des Monats von Johannes Hauswald

Johannes Hauswald wählte den Altdeutschen Verband als Muster für sein Gesellenstück in den Holzarten Eiche und Nussbaum.

Johannes Hauswald - © privat

Geburtsdatum: 13.09.1989

Betrieb: Fußbodentechnik Hauswald GmbH in Cottbus

Berufsschule: Max-Bill-Schule in Berlin

Das Gesellenstück

Johannes Hauswald hat das Muster "Altdeutscher Verband" für sein Gesellenstück in Eiche und Nussbaum gewählt. - © privat

Muster: Altdeutscher Verband

Material: Eiche und Nussbaum

Maße: 1,32 m × 1,32 m

Warum hast du dieses Muster für dein Gesellenstück ausgewählt? Der Altdeutsche Verband ist für mich ein ­traditionelles und dennoch lebendiges Verlegemuster. Der lebhafte Kontrast zwischen der Eiche und dem Nussbaum kommt hier besonders gut zur Geltung.

Wie hast du dich vorbereitet? Ich habe mein Gesellenstück zur Übung zweimal in der Firma gebaut.

Was ist das Besondere/die Schwierigkeit bei diesem ­Gesellenstück? Schwierig war es, die Adern so zu fräsen, dass sie an den Stößen des Frieses genau aufeinander­treffen. Hinzu kam, dass das Inlay exakt im Serienschnitt gefertigt werden musste, um ein Verschieben des Frieses zu verhindern.

Was würdest du heute bei deinem Gesellenstück anders machen? Ich würde der Holzsortierung der Stäbe mehr Beachtung schenken.

Und was machst du jetzt? Ich befinde mich bereits in der Meisterausbildung und habe im März mit dem Teil IV der Meisterschule begonnen.