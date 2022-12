Generationswechsel bei Heinr. Krüger & Sohn

Henrik Krüger, Neffe des bisherigen Inhabers Stephan Krüger, ist Anfang 2020 mit einer Minderheitsbeteiligung als Gesellschafter eingestiegen und übernimmt nun in sechster Generation alle Anteile als Alleineigentümer.

Henrik Krüger (37) führt die Tradition des Familienunternehmens Heinr. Krüger & Sohn ab 2023 fort. - © Heinr. Krüger & Sohn

Zum 01.01.2023 übernimmt Henrik Krüger (37) das Familienunternehmen Heinr. Krüger & Sohn (HKS) als alleiniger Eigentümer. „Ich bin sehr dankbar und stolz, die Tradition fortführen zu dürfen. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich frische Impulse setzen und das Unternehmen zukunftssicher gestalten“, sagt Henrik Krüger.

HKS ist Anbieter von Parkettböden und Terrassendielen. Seit der Gründung im Jahre 1835 in Münster / Westfalen ist es in Familienhand. Stephan Krüger, Jahrgang 1960, leitete über 25 Jahre lang die Geschicke des Unternehmens. Innerhalb dieser Zeit formte er aus einem Hobelwerk einen international agierenden Spezialisten für In- und Outdoor Bodenbeläge. Stephan Krüger wird weiterhin beratend zur Seite stehen und seine Expertise einbringen.