GB Machines stellt sich neu auf

Ralf Hannibal und Stefan Brinkmann übernehmen nach dem Tod von Ludger Glaap die Geschäftsführung von GB Machines.

Ralf Hannibal (links) und Stefan Brinkmann: „Die neue alte Führung von GB Machines“. - © GB Machines

Nach dem Tod von Ludger Glaap, der als geschäftsführender Gesellschafter Jahrelang die Geschäfte von GB Machines verantwortete, stellt sich der Hersteller von Estrichmaschinen neu auf. Künftig wird das Unternehmen von Ralf Hannibal und Stefan Brinkmann geleitet. Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt, wolle man das Erbe Glaaps mit einem starken Team, neuer Stärke und klarer Ausrichtung weiterführen. Ralf Hannibal, der sein technisches Know-How schon in die neuen Maschinen eingebracht hat, wird für das gesamte Unternehmen operativ tätig sein, Brinkmann an seiner Seite die Geschicke des Unternehmens im Hintergrund leiten. „Wir sind zuversichtlich, dass unter der neuen Führung das Unternehmen eine Zeit des Wachstums, der Stabilität und des Erfolgs erleben wird“.

Ludger Glaap verstarb nach längerer Krankheit am 28. Februar 2024 im Alter von nur 56 Jahren. 2012 gründete er gemeinsam mit Fritz Brinkmann das Unternehmen „Fritz Brinkmann Machines“ in Schloß Holte in Ostwestfalen, das bald als GB Machines (Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines) firmierte.