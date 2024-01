Führungswechsel bei der Swiss Krono-Group

Nach mehr als sieben Jahren als CEO der Swiss Krono-Group wird Martin Brettenthaler (53) Ende des Monats auf eigenen Wusch aus dem Unternehmen ausscheiden. Per 01. Februar 2024 übernimmt Peter Wijnbergen (61) als CEO die Führung der Gruppe.

CEO Martin Brettenthaler scheidet zum 31. Januar bei der Swiss Krono-Group aus. - © Heinze

Nach mehr als sieben erfolgreichen Jahren als CEO der Swiss Krono Group hat Martin Brettenthaler (53) im September 2023 entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Auf Wunsch der Eigentümerin Ines Kaindl hat er die Geschäfte der Gruppe bis heute weitergeführt, damit die Nachfolge geregelt werden kann. Per 01. Februar 2024 übernimmt Peter Wijnbergen (61) als CEO die Führung der Gruppe. Peter Wijnbergen ist seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates der Swiss Krono Holding AG und blickt auf eine langjährige Karriere in der Holzwerkstoffindustrie, zuletzt als CEO von Norbord, zurück. Martin Brettenthaler verlässt, wie es heißt, in bestem Einvernehmen mit der Eigentümerin und dem Verwaltungsrat die Gruppe per 31. Januar 2024.