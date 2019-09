13.09.2019

Fries-Gruppe übernimmt Niederlassungen von Carl Götz

Die Fries-Gruppe übernimmt ab dem 01.01.2020 Teile der Niederlassung von Carl Götz in Berlin.

Philipp Zumsteg: Fries war unser Wunschkandidat. - © Karl Wildermut

Für Fries, einen führenden Großhändler von Holzwerkstoffen, Bauelementen und Bodenbelägen mit Vertriebsschwerpunkt im Norden und Osten Deutschlands, wird dies neben Berlin-Reinickendorf und Berlin-Marzahn die dritte Niederlassung in der Hauptstadt. Wie Fries mitteilt, werden die kaufmännischen Mitarbeiter im südlichen Stadtteil Mariendorf zum Großteil übernommen. Die Logistik soll zukünftig über das nahegelegene Storkow (Mark) sowie der Niederlassung Waldstraße in Verbindung mit dem Ganzliner Zentrallager erfolgen. Fries ist mit über 500 Mitarbeitern damit an zukünftig 15 Standorten präsent. Die Ulmer Unternehmensgruppe Carl Götz , ebenfalls ein marktführendes Holzgroßhandelshaus, betreibt in Deutschland aktuell 14 Niederlassungen.

Fries war Wunschkandidat

„Fries war unser Wunschkandidat für die Übernahme, weil sich die offenen Unternehmenskulturen unserer Häuser sehr ähneln und ich die Niederlassung somit in beste Hände übergeben kann“ ist sich Philipp Zumsteg, Geschäftsführer von Carl Götz, sicher. Dr. Mario Hölscher, Geschäftsführer der Fries-Gruppe: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja viel Erfahrung mitbringen, menschlich sehr sympathisch sind und perspektivisch einen wichtigen Beitrag zu unserem weiteren Wachstumskurs leisten können.“