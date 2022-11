Forbo: Wechsel an der Konzernspitze

Michael Schumacher, Chief Executive Officer der Forbo-Gruppe, wird das Unternehmen zum 30. November 2022 verlassen. Jens Fankhänel, Mitglied des Verwaltungsrats von Forbo, wird seine Nachfolge antreten.

Der Chief Executive Officer der Forbo-Gruppe, Michael Schumacher, wird das Unternehmen zum 30. November 2022 verlassen. Wie der Schweizer Bodenbelags-Hersteller in einer Ad Hoc Meldung mitteilte, erfolgte diese Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die Ausrichtung des Unternehmens. „Wir danken Michael Schumacher für sein großes Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", sagt Verwaltungsratspräsident This E. Schneider. Jens Fankhänel wird zum 1. März 2023 sein Amt als neuer Chief Executive Officer der Forbo-Gruppe antreten. This E. Schneider wird in der Zwischenzeit dieses Amt übernehmen.

Jens Fankhänel ist aktuell CEO der Kardex-Gruppe sowie Mitglied des Verwaltungsrats und des Strategieausschusses der Forbo-Gruppe. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von internationalen, börsenkotierten Industrieunternehmen. Mit seiner Ernennung zum CEO wird er an der nächsten Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat von Forbo zurücktreten.

This E. Schneider betont: „Wir freuen uns, mit Jens Fankhänel einen äußerst qualifizierten und zukunftsorientierten Industriemanager als Chief Executive Officer ernennen zu können. Mit seinem beeindruckendem Erfolgsrepertoire, seiner Expertise und Erfahrung als Führungskraft ist er die ideale Besetzung für diese Funktion". Der Verwaltungsrat wünscht Jens Fankhänel viel Erfolg für seine neue Aufgabe.