04.03.2021

Forbo: Ergebnisrückgang auch im Fußbodengeschäft

Die Forbo-Gruppe – Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik – realisierte 2020 einen Umsatz von CHF 1 117,7 Mio (Vorjahr: CHF 1 282,2 Mio).

In Lokalwährungen entspricht dies einem um 8,1% tieferen Nettoumsatz und bedeutet aufgrund von negativen Währungseinflüssen einen Rückgang von 12,8% in Konzernwährung. Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe lag um 22,3% tiefer auf CHF 137,0 Mio (Vorjahr: CHF 176,3 Mio). Das Konzernergebnis verminderte sich um 23,2% auf CHF 106,2 Mio (Vorjahr: CHF 138,3 Mio).

Bodenbelagssparte unter Vorjahr

Der Geschäftsbereich Forbo Flooring Systems erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Nettoumsatz von CHF 757,0 Mio (Vorjahr: CHF 870,5 Mio), was in Lokalwährungen einer Reduktion von 8,4% entspricht (-13,0% in Konzernwährung). Der Anteil am Konzernumsatz betrug 67,7%.

Über das gesamte Jahr betrachtet, waren die Ländergesellschaften laut Konzernmitteilung aufgrund von Baustellenstopps und verschobenen Großprojekten unterschiedlich stark von COVID-19-Massnahmen und damit verbundenen Nachfragerückgängen betroffen. Zeitweise markante Nachfrageeinbrüche seien in den Kernmärkten Frankreich, Großbritannien und in den USA zu verzeichnen gewesen sowie auch in Italien und Spanien.

Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 19,1% auf CHF 109,9 Mio (Vorjahr: CHF 135,8 Mio), dies vorwiegend infolge des Umsatzrückgangs, reduzierter Produktionsauslastung und verminderter Produktionseffizienz sowie negativer Währungseinflüsse. Die EBIT-Marge reduzierte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 14,5% (Vorjahr: 15,6%).

Wechsel in der Forbo-Führung

Stephan Bauer wird nach acht Jahren als CEO der Forbo-Gruppe, im Alter von 60 Jahren, das Unternehmen spätestens Ende September 2021 verlassen, um sich nicht-exekutiven Tätigkeiten widmen zu können.

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG hat Michael Schumacher als CEO und Vorsitzender der Konzernleitung ernannt. Er tritt seine Stelle im September 2021 an.

Michael Schumacher ist 51 Jahre alt, Schweizer Staatsbürger, mit langjähriger internationaler Erfahrung in Industrieunternehmen der Baubranche. Zuletzt war er während rund zehn Jahren bei Saint-Gobain tätig, zuerst als CEO der Sanitas Troesch, danach als CEO Building Distribution Deutschland und aktuell als CEO der neu geschaffenen Einheit Saint-Gobain Schweiz.

Über Forbo

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.300 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 49 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit insgesamt 39 Ländern. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.