03.12.2020

FN Neuhofer wächst auch 2020 zweistellig

Der Hersteller von Zubehör für Boden, Wand und Decke, bleibt auf Wachstumskurs und zieht den Baubeginn für die neuen Produktionshallen und ein neues Bürogebäude vor.

Haben den Baubeginn vorgezogen: v.l.n.r: CTO Alexander Schachl, CEO Franz Neuhofer, Franz Neuhofer senior, Betriebsleiter Sigurd Steinkogler beim Spatenstich in Zell am Moos. - © Neuhofer

Ursprünglich wäre der Baubeginn erst im Frühjahr 2021 angedacht gewesen. Das Familienunternehmen FN Neuhofer aus Zell am Moos in Österreich startete die umfangreichen Baumaßnahmen nun bereits am 23. November.

Durch den Bau zweier neuer Hallenschiffe entsteht eine zusätzliche Produktionsfläche von 8.800 m². Das 3-stöckige Bürogebäude wird über eine Fläche von 2.750 m² und eine integrierte, moderne Kantine über 380 m² verfügen. Dazu entsteht ein Schauraum mit 685 m². Außerdem ist eine neue Massivholzhalle mit 1.050 m² geplant. Die Gesamtfläche dieses Bauvorhabens beträgt 14.550 m².

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wachse man auch 2020 zweistellig. 2019 erwirtschaftete FN Neuhofer einen Umsatz in Höhe von 65,8 Mio. Euro, was einer Umsatzsteigerung von 10 Prozent gegenüber 2018 entsprach.