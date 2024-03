FN Neuhofer: Joint Venture in den USA

Franz Neuhofer, Marco Seitner und David Pritchard gründen in den USA das Joint Venture NSP Panels and More LLC, um Akustikplatten am amerikanischen Markt zu etablieren.

Gründen ein Joint Venture: (V.l.n.r) David Pritchard (Eigentümer und Präsident von Pak-Lite Inc. (PLI)), Marco Seitner (Eigentümer und Vorstandsmitglied von SELIT North America Inc.) und Franz Neuhofer (Eigentümer und Geschäftsführer von FN Neuhofer). - © FN Neuhofer

Franz Neuhofer, Eigentümer und Geschäftsführer des österreichischen Familienunternehmens FN Neuhofer aus Zell am Moos/Österreich, gründet mit Marco Seitner, Eigentümer und Vorstandsmitglied von SELIT North America Inc. und David Pritchard, Eigentümer und Präsident von Pak-Lite Inc. (PLI), ein Joint Venture mit dem Namen NSP PANELS AND MORE LLC mit Sitz in Commerce, Georgia/USA.

NSP PANELS AND MORE steht für Premium-Akustikpaneele und mehr. Der Firmenwortlaut setzt sich aus den Namen Neuhofer, SELIT North America Inc. und Pak-Lite Inc. (PLI) zusammen. Das Joint Venture wurde mit dem Ziel gegründet, funktionales Design in Form von Akustikplatten, Wandelementen und Zubehör für Boden, Wand und Decke am amerikanischen Markt zu etablieren.

„Ich freue mich sehr, die Gründung von NSP PANELS AND MORE bekannt geben zu dürfen. Marco, David und mich verbindet eine starke Partnerschaft und mit der gebündelten Expertise in Produkt- und Produktions-Know-How sowie den Kenntnissen des amerikanischen Marktes, blicken wir in eine vielversprechende Zukunft“, so Franz Neuhofer.