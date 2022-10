FN Neuhofer erhielt Julius-Award

Am 12. Oktober 2022 wurde der Leistenspezialist FN Neuhofer mit dem Julius-Award als Qualitätsbetrieb ausgezeichnet.

Verleihung des "Julius Award" an FN Neuhofer (v.l.n.r.): WB-Ortsgruppenobman David Pöllman, Franz Neuhofer sen., Caroline Schön, Franz Neuhofer, Helga Neuhofer, Stefan Mayer. - © FN Neuhofer

Die Kriterien des Wirtschaftsbundes Oberösterreich für die Verleihung dieses Awards sind das nachhaltige Wachstum, die stetige Beschäftigung und die Weiterbildung von Fachkräften sowie Investitionen in die Zukunft. Überreicht wurde der Preis vom Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Ing. Stefan Mayer und Wirtschaftsbund-Ortsgruppenobmann David Pöllmann.

Das Familienunternehmen FN Neuhofer beschäftigt sich seit 372 Jahren mit der Verarbeitung von Holz und betreut als Leisten- und Zubehörlieferant für Boden, Wand und Decke Kunden in 70 Ländern der Welt (Exportrate 96 %). Das Familienunternehmen vereint bodenständige Werte wie Zuverlässigkeit und Qualität mit modernen und intelligenten Lösungen. Dies gewährleistet das dynamische Wachstum und sichert den Erfolg des Unternehmens sowie Arbeitsplätze in der Region.

„Über den „Julius Award“ freuen wir uns sehr und sind stolz darauf, dass damit der tägliche Einsatz aller unserer Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern und der sich daraus ergebende, gemeinsame Erfolg gewürdigt wird. Darüber hinaus unterstreicht die Auszeichnung, dass der eingeschlagene Weg und die hohen Investitionen in den wertvollen Standort in Österreich der richtige ist“, freut sich Franz Neuhofer.