Flanders Flooring Days öffnen sich

Die belgische Fachmesse Flanders Flooring Days fand vom 22. bis 25. Mai 2023 zum zweiten Mal statt. War die Messe bisher den zehn Herstellern der Region Flandern vorbehalten, sollen ab 2024 auch internationale Aussteller teilnehmen.

Die Flanders Flooring Days sind eine Art Fachmesse, die bei den Herstellern „zu Hause“ stattfindet. Hier beim Teppichhersteller Lano. - © FFD

Insgesamt 1.553 internationale Fachbesucher (+ 60 Prozent) aus der Teppich- und Bodenbelagsindustrie besuchten die diesjährigen Flanders Flooring Days (FFD). In einem Radius von weniger als 25 Kilometern besuchten die Gäste insgesamt zehn Unternehmen und 13 Showrooms. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf Initiative von Branchenvertretern der Region durchgeführt. 2023 besuchten Fachleute aus 68 Ländern die FFD. Die Tatsache, dass so viele Unternehmen aus ein- und derselben Branche nur einen Steinwurf voneinander entfernt besucht werden können, machen die Flanders Flooring Days einzigartig.

Für internationale Aussteller offen

Zum Abschluss gaben die Hersteller Einzelheiten zu den kommenden Flanders Flooring Days 2024 bekannt. Neu wird dann sein, dass sich neben regionalen Herstellern aus Flandern, auch ausländische Hersteller präsentieren werden. Auch bei der geplanten dritten Auflage solle die "Insider Perspektive" im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig reagieren die veranstaltenden Partner auf die Nachfrage aus dem Ausland, sich ebenfalls beteiligen zu dürfen. Diese werden 2024 die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen in "Showroom Hubs" auf dem Messegelände der Kortrijk Xpo zu präsentieren. Die nächsten FFD finden vom 13. bis 16. Mai 2024 statt. Das breitere Angebot macht die Veranstaltung für Besucher aus dem Groß- und Einzelhandel sowie für beratende Planer und Gestalter wie Innenarchitekten interessanter. Die FFD verbinden Einblicke in die Teppich- und Bodenbelagsindustrie mit der Region: Es sind nicht nur kurze Entfernungen zwischen den Herstellern, die Besucher anlocken. Auch Besuche in Städten wie Brügge, Kortrijk und Gent lassen sich mit einem Messebesuch kombinieren.