Flanders Flooring Days mit Besucherrekord

Die dritte Ausgabe der Flanders Flooring Days ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen: 3.474 Gäste aus 78 Ländern haben Mitte Mai die Fachveranstaltung für die europäische Bodenbranche besucht (2023: rund 1.600 Besucher).

Die Flanders Flooring Days werden 2025 erneut, diesmal vom 2. bis zum 5. Juni, stattfinden. - © Kortrijk Xpo

Die Aussteller empfingen in ihren Showrooms, die via Shuttle erreichbar waren, sowie in „The Hub“ im Messezentrum Kortrijk Xpo. Seit 2022 organisieren Hersteller von Hart- und Weichböden und zugehörigen Produkten gemeinsam die Fachveranstaltung. Die Flanders Flooring Days beruhen auf der Idee einiger Unternehmen der Branche, Besucher in ihren Showrooms und Produktionsstätten zu empfangen. In einem Radius von 25 Kilometern nahmen zum Start der Veranstaltung 2022 rund zehn Anbieter teil. Bis heute spielen die Gründungspartner Associated Weavers Europe, Balta, Beaulieu International Group, Belysse, Lano, Unilin Flooring und US Floors (Coretec) eine zentrale Rolle auf der Messe. Vom 13. bis zum 16. Mai konnten erstmals auch weitere europäische Hersteller in „The Hub“ ihre Produkte präsentieren. 38 internationale Aussteller entschieden sich für einen Stand in Kortrijk Xpo. Die Fachmesse wird im kommenden Jahr erneut, diesmal vom 2. bis zum 5. Juni, stattfinden.