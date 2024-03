FHR startet Wohnportal

In der zweiten Aprilwoche will die Verbundgruppe Fachhandelsring (FHR) in Harthausen das „wohl größte Wohnportal Deutschlands innerhalb der Bodenbelags- und Raumausstatterbranche“ online stellen.

Das Wohnportal www.wohn-profis.de soll nach Angaben des FHR Mitte April online gehen. Bild: © FHR

Den Start des Portals haben FHR-Geschäftsführerin Ann-Kathrin Schmidt und Boris Ignatzi, Head of E-Business bei der Verbundgruppe, im Rahmen einer Online-Pressekonferenz mitgeteilt. www.wohn-profis.de gehe über klassische Konzepte wie Webshops und Angebotsportale hinaus. Schwerpunkt soll die Produktberatung und Ausführung in Meisterqualität sein, hieß es bei der Konferenz. Das Portal soll von der KW 15 an deutschlandweit zur Verfügung stehen und sowohl Endkunden als auch für Gewerbekunden ansprechen.

Der FHR ist eigenen Angaben zufolge gemessen an der Zahl der Partnerbetriebe die stärkste Verbundgruppe der Branche. Alle derzeit 750 Partner sind aufgerufen, bei dem Portal mitzumachen, die Teilnahme ist aber nicht verpflichtend. Im Rahmen von fünf Regionaltagungen wird www.wohn-profis.de seit Mitte Februar und noch bis Mitte März den Partnern vorgestellt. „Das neue Online-Portal Wohn-Profis wurde bei den ersten beiden FHR-Regionaltagungen in Merklingen und Bamberg, die Ende Februar 2024 stattfanden, erstmalig präsentiert. Das durchweg positive Feedback der FHR-Partner und Partnerinnen bei den beiden Auftaktveranstaltungen zeigt, dass die Digital-Offensive zur richtigen Zeit realisiert wurde“, so Ann-Kathrin Schmidt.