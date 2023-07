FHR: Boris Ignatzi ist Head of E-Business

Mit Boris Ignatzi erweiterte die Verbundgruppe Fachhandelsring zum 1. Juli 2023 ihre Kompetenzlinie im Bereich der digitalen Weiterentwicklung.

Boris Ignatzi ist Head of E-Business beim FHR. - © FHR

Als Head of E-Business ist Boris Ignatzi (49) mit Fokus auf Konzeption und Implementierung von Strategien, der Ausweitung bestehender Marktzugänge sowie mit dem Erschließen neuer Geschäftsoptionen tätig. In seiner Funktion ist er für den Ausbau der digitalen Angebote und Aktivitäten des FHR zuständig. Nach der Verschmelzung der Firmen Active Online und Esign zu Veeuze im Jahr 2022 wurde Boris Ignatzi zum Head of Account Management berufen. Damit war er Erstkontakt für das gesamte Portfolio, die modularen Services und Dienstleistungen des Softwareherstellers, dessen Schwerpunkt auf Visualisierung, PIM, DAM und Shopware-Systemen liegt. Vor seiner Tätigkeit bei Veeuze war er sieben Jahre als Prokurist in einer Google Partner Agentur tätig, in der er Kampagnen und E-Business-Konzepte für die Baubranche verantwortete. Um als innovative Verbundgruppe weiterhin neue Wege zu beschreiten und nachhaltige Akzente für die Zukunft zu setzen, wird Ignatzi als kompetenter Branchenkenner die Arbeit des FHR-Verbundes aktiv digital mitgestalten.