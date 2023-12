Festool: Neuer Geschäftsführer für die DACH-Region

Festool, Hersteller von Elektrowerkzeugen, hat mit Jens Graner seit Oktober 2023 einen neuen Geschäftsführer für die Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jens Graner leitet die Festool-Vertriebsgesellschaften in der DACH-Region. - © Festool

Jens Graner ist ein profunder Kenner der Werkzeugbranche, insbesondere des Fachhandels und ein Urgestein des Festool Vertriebs. Der 47-jährige Familienvater startete 1997 - damals noch bei der Festo AG - und begleitete über 15 Jahre verschiedene Vertriebsfunktionen in Deutschland und Österreich, bis er die Vertriebsleitung von Festool und Protool übernahm. Anschließend bereicherte eine Tätigkeit bei einer weiteren Marke im Elektrowerkzeugumfeld seinen Erfahrungsschatz.

In den letzten Jahren verantwortete Jens Graner das internationale Servicegeschäft von Festool. Zudem konnte er im internationalen Umfeld die Geschicke der Landesgesellschaften in China, Polen, Tschechien und der Slowakei erfolgreich lenken. Er löst in seiner neuen Rolle René Kruk ab, der seit Juli 2023 die Leitung des weltweiten Vertriebs bei Festool übernommen hat.