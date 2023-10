FEP: Parkettverbrauch auch 2023 rückläufig

Im Einklang mit dem allgemeinen Rückgang der Bautätigkeit ist der europäische Parkettverbrauch in der ersten Hälfte des Jahres 2023 deutlich zurückgegangen, wie die Europäische Parkettföderation berichtet.



Der Vorstand der Europäischen Parkettföderation, FEP, traf sich am 18. Oktober 2023 und diskutierte unter anderem die Parkettsituation auf den europäischen Märkten. Insgesamt sind die Parkettmärkte in allen FEP-Ländern im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres rückläufig. Die gemeldeten Rückgänge reichen von 15 Prozent bis 38 Prozent. Der Hauptgrund dafür ist die geringe Bautätigkeit sowohl im Neubau als auch in der Renovierung. Die Bautätigkeit wird durch Unsicherheiten und hohe Zinssätze behindert, die nicht ausreichen, um die Inflation einzudämmen. Sowohl europäisches als auch importiertes Parkett sind davon betroffen. Andererseits gibt es immer noch eine Nachfrage nach billigen Alternativen zu Echtholzböden. Diese Situation wirkt sich offensichtlich auf das Aktivitätsniveau aus. Da ein baldiger Aufschwung der Bauproduktion nicht zu erwarten ist und Parkett am Ende des Bauprozesses steht, werden seitens der FEP Verbesserungen nicht vor Ende 2024 erwartet.

Die Lage in der DACH-Region

Der Parkettverbrauch in Deutschland weist für das zweite Quartal 2023 einen Rückgang von 38 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Lager sind voll. Dieses Jahr sind die Importe aus China in diesem Jahr mit einem Rückgang von 38 Prozent ebenso betroffen, jedoch ist die Konkurrenz durch andere Arten von Bodenbelägen zu beachten. Die Zahl der Neubauten nimmt nicht zu, obwohl ein erheblicher Bedarf an Wohnungen für Einwanderer gegeben ist.

Der österreichische Parkettverbrauch ist in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 um 25 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesunken. Mit Blick auf das dritte Quartal wird der geschätzte Rückgang bei rund 20 Prozent liegen. Dies hat Auswirkungen auf die Arbeitszeit und die Beschäftigung.

Der Schweizer Parkettverbrauch ist im ersten und zweiten Quartal 2023 im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen 2022. Auch im dritten Quartal sank der Verbrauch um 15 Prozent gegenüber dem bereits niedrigen Vorjahreszeitraum.