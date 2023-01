FEP: Parkettmarkt verzeichnet Rückgang

Im Kontext der Unsicherheiten durch Inflation, schwächelnde Nachfrage und einer schwierigen Holzversorgung, verzeichnet der europäische Parkettmarkt einen Rückgang im Vergleich zum "Boomjahr" 2021.

Basierend auf Informationen von Mitgliedsunternehmen und nationalen Verbänden, schätzt die FEP nach eigenen Angaben, dass der Gesamtverbrauch für das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 8,2 Prozent zurückgeht. Es sei das Ergebnis der besten Schätzungen. Die FEP betont außerdem, dass es sich um eine erste Prognose handelt. Die vollständigen Daten werden erst im Juni während der Generalversammlung in Barcelona bekannt gegeben. Die 67. Generalversammlung und der 47. Parkettkongress der FEP finden dort am 15. und 16. Juni 2023 statt.

Fast alle europäischen Märkte betroffen

Nach einem Boomjahr 2021, in dem der europäische Parkettverbrauch um 6,2 Prozent stieg und ein Niveau erreichte, das seit zehn Jahren nicht mehr erreicht wurde, ging der Parkettverbrauch im Jahr 2022 auf fast allen europäischen Märkten zurück. Insbesondere im zweiten Halbjahr, verglichen mit dem Zeitraum in 2021. Als mögliche Erklärung führt die FEP auf, dass der Aufschwung durch Renovierungen zu Ende geht. Auswirkungen von zurückgehenden Bauvorhaben sowie steigende Kosten und Zinssätze würden sich hingegen erst in den Jahren 2023-2024 widerspiegeln.

Mit Ausnahme von Schweden, das einen stagnierenden Markt aufweist, aber einen starken Rückgang im Jahr 2023 erwartet und der Schweiz, die einen Anstieg des Parkettverbrauchs um 9 Prozent ausweist, melden alle anderen europäischen Länder einen rückläufigen Markt. Dies gilt insbesondere für Österreich, Frankreich und Deutschland mit zweistelligen Rückgängen.