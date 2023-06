FEP-Bilanz 2022 zeigt resilienten Parkettmarkt

Der europäische Parkettmarkt zeigte laut der European Parquet Federation im Jahr 2022 Widerstandskraft, besonders auf dem wichtigsten europäischen Markt in Deutschland. Für das erste Quartal 2023 sind laut FEP deutlich negative Entwicklungen zu verzeichnen.

Während Anfang des Jahres noch ein deutlicher Rückgang bei Parkett zu verzeichnen war, zeigen konsolidierte Zahlen einen moderaten Rückgang um 2,8 Prozent und das zweithöchste Verbrauchsniveau des letzten zehn Jahre. Nach einem Boomjahr 2021 (+8,0 Prozent) ist der europäische Parkettverbrauch im Jahr 2022 um fast 3 Prozent gesunken, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Die meisten Länder berichten von einem Rückgang des Verbrauchs. Nicht aber der wichtigste europäische Markt – Deutschland – welcher im Jahr 2022 weiterhin positiv entwickelte. Durch hohe Energiepreise und Aufgrund der Inflation richtete sich das Konsumverhalten der Verbraucher auf wesentliche Bedürfnisse. Wenn Verbraucher noch in Gebäude investierten, waren es mehr im Bereich der Isolierung als für innenarchitektonische Projekte. Zusätzlich begannen Renovierungsarbeiten mit der auslaufenden Covid-19-Pandemie.

Die Graphik zeigt die Gesamtparketterzeugung 2022 nach Arten. Mehrschichtparkett bleibt mit 83 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Massivparkett und Mosaik. - © FEP

Die Produktion im FEP-Gebiet ging 2022 um 4,69 Prozent zurück und sank auf 78 Millionen Quadratmeter. Die europäische Produktion außerhalb der FEP-Länder wird auf 14,3 Millionen Quadratmeter geschätzt. Davon 7,3 Millionen Quadratmeter, welche in EU-Ländern produziert wurden und 7,0 Millionen Quadratmetern in Nicht-EU-Ländern. Unter Berücksichtigung der Gesamtproduktion in Europa (FEP-Länder + Nicht-FEP-Länder in Europa) impliziert, dass die Produktion im Jahr 2022 um fast 5 Prozent sank, auf 92 Mio. Quadratmeter.

Ausblick für 2023/2024

Die europäischen Parkettmärkte zeigen allgemein deutliche negative Entwicklungen für das erste Quartal 2023 im Vergleich zum dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Wie erwartet ist der Aufschwung durch die Renovierung zu Ende gegangen, während der Rückgang bei Neubauten die steigenden Kosten und Zinsen widerspiegelt und noch spürbar negative Auswirkungen in den Jahren 2023-2024 bemerkbar machen wird. Alles in allem ist für die meisten Bodenbelagsarten zu beobachten, dass der der deutliche Rückgang des Parkettverbrauchs auf dem europäischen Markt im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum dem ersten Quartal 2022 auf -20-30 Prozent geschätzt werden. Eine Wiederaufnahme der Aktivitäten wird vorsichtig für die Zeit nach der Sommerpause erwartet.