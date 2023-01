FEB mit neuem Webauftritt

Der Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) startet das Jahr 2023 mit einem neu gestalteten Internetauftritt für das Bodensystem mit elastischen Bodenbelägen.

Die neue Startseite vom FEB zeigt aktuelle Anwendungen der Mitglieder. - © FEB

Besucher der neuen FEB-Website erwarten emotionale Anwendungsfotos, schnell erfassbare Inhalte und viele technische Informationen. Das Motto: "Schneller - Mehr Informationen - Für Qualität am Boden". Dies wird durch eine strukturierte Website umgesetzt, während alle bekannten Standards beibehalten werden. "Verband", "Branche", "Produkte" und "Aktuelles" sind Rubriken der Website. Links zu allen Mitgliedern und Fördermitglieder gehören genauso dazu wie der Hinweis auf Kooperationspartner, so sind auch die Informationen zum gemeinsamen Engagement bei der Ausbildungsinitiative "Das ist Bodenhandwerk" eingebunden. Ebenso ein übersichtliches Angebot an technischen Informationen bis hin zum Branchenkompendium, dem "FEB Technic Explorer". Weiterhin bietet der FEB die Schriftenreihe "Technische Informationen" und den "FEB Technic Explorer" als kostenlosen Download an. Neu im "FEB Knowledge Warehouse" ist die Rubrik "Wissen". Eine "Bibliothek" für elastische Bodenbeläge im Markt. Darüber hinaus bietet der Verband ein "Suchen + Finden Portal" an.