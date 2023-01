Farben Schmid ist Tochtergesellschaft von Mega

Seit 1. Januar 2023 ist Farben Schmid mit sieben Niederlassungen eine Tochtergesellschaft der Mega Gruppe. Dabei soll die Eigenständigkeit der Firma Schmid innerhalb der Großhandelsgruppe gewahrt bleiben.

Bereits seit 2015 arbeiten der Familienbetrieb Farben Schmid aus Memmingen und die handwerkseigene Mega zusammen. Gemeinsam planen die Partner das Standortnetz in Baden-Württemberg und Bayern weiter auszubauen. Diese Gemeinschaft soll dabei intensiviert werden: „Wir freuen uns schon jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen sowie auf rund 8.000 neue Kunden", erklärt Volker König, Vorstandsvorsitzender der Mega Gruppe. "Im Sinne unseres genossenschaftlichen Auftrages „Handeln fürs Handwerk“, werden wir den herstellerunabhängigen Sortimentsgroßhandel gemeinsam ausbauen." Das Handwerk brauche einen Partner, der die besten Produktlösungen in einer Hand zusammenführt. "Diesem Auftrag unserer Eigentümer aus dem Handwerk möchten wir gerecht werden und hoffen, dass sich weitere freie Großhändler unserer Kooperation für das Handwerk anschließen“, so König.