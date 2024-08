Farbe & Wohnen Müllner: Goldenen Service Star 2024 gewonnen

Im Rahmen einer österreichweiten Erhebung zum Thema Kundenzufriedenheit im Einrichtungsfachhandel, Raumausstattung und Farbenhandel, belegt das Unternehmen Farbe & Wohnen Müllner aus Waidhofen an der Thaya (NÖ) den ersten Platz.

Christine Maise (Service & More) überreicht Ing. Lukas Müllner (Farbe & Wohnen Müllner) den goldenen Service Star 2024. - © Farbe & Wohnen Müllner

Das Unternehmen Farbe & Wohnen Müllner aus Waidhofen an der Thaya (NÖ) hat den Goldenen Service Star 2024 gewonnen. Laut der von Service & More initiierten Kundenzufriedenheitsanalyse iVO ist besonders hervorzuheben, dass alle Phasen eines Projektes, vom Erstgespräch bis zur Nachbetreuung, in die Gesamtwertung einfließen. „Für uns ist es die größte Ehre, von unseren Kunden als österreichweiter Sieger im Bereich Kundenzufriedenheit ausgezeichnet worden zu sein. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Kunden für diese außergewöhnliche Auszeichnung in Gold“, sagt Geschäftsführer Ing. Lukas Müllner.

Die Kundenzufriedenheitsanalyse iVO wird alljährlich von Service & More GmbH durchgeführt, mit dem Ziel, für ihre Händler objektives Kundenfeedback zu generieren. Die Ergebnisse der Umfrage werden faktenbasierend und mittels wissenschaftlicher Berechnungsmethoden aufbereitet. Dadurch kann im Alltag rasch und effektiv auf die Anforderungen der Kunden reagiert werden. „Für uns als Fachhändler ist es besonders wichtig, Wünsche, Sorgen und Verbesserungspotenziale in Bezug auf sämtliche Planungs- und Umsetzungsprozesse ehrlich und direkt von unseren Kunden rückgemeldet zu bekommen. Nur so können wir unser Angebot und unsere Services laufend optimieren. Wir legen daher großen Wert darauf, diese Erhebung von einem auf Kundenzufriedenheitsmessungen spezialisierten Partner durchführen zu lassen“, sagt Müllner.