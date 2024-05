FAF 2024: Gelungenes Comeback

Vom 23. bis 26. April wurden die Hallen 7 und 8 des Messegeländes Köln-Deutz zum Hotspot von Malern, Stuckateuren und allen Gewerken des kreativen Ausbaus. 34.000 Besucher belegten den Stellenwert der Messe FAF.

Impression vom Eingang Nord der FAF 2024. - © GHM

305 Aussteller aus 24 Ländern und 34.000 Besucher aus 18 Ländern unterstrichen vom 23. bis 26. April in Köln die Bedeutung der Messe Farbe, Ausbau & Fassade (FAF) als wichtigen Branchenevent. Veranstalter und Träger der Messe sind die Gesellschaft für Handwerksmessen mbH und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz und der Bundesverband Ausbau und Fassade.

Die Aussteller repräsentierten die gesamte Lieferkette der Branche: von Farben und Lacken, von Akustikbaustoffen, Beschichtungen über Tapeten, Heimtextilien und Bodenbelägen bis hin zu Innendämm- und Trockenbaustoffen

Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, der Veranstalterorganisation der FAF, unterstreicht: „Ich bin begeistert. Diese FAF 2024 war ein echtes Comeback! Die Atmosphäre war großartig, die Freude der Branche mit Händen zu greifen. Die Besucher wollten wieder ihre FAF erleben – und das konnten sie auch. Sie kamen zu so vielen, dass zeitweise in den Gängen kaum ein Durchkommen war. Was mich am meisten freut: Es waren so viele junge Menschen da und die Vorfreude, die ich in meinen Gesprächen mit Ausstellern und Verbandsvertretern spürte, hat sich hier auf der FAF in ein frohes 'Endlich!' verwandelt!“