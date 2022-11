Fachmärkte Hammer und Schlau mit neuen Filialen

Im Oktober 2022 feierte die Unternehmensgruppe Brüder Schlau gleich zwei Eröffnungen ihrer Fachmärkte. In Naumburg zog eine neue Hammer Filiale ein. In Cottbus öffnete der Schlau Markt im Gewerbepark seine Türen.

Das Beratungsangebot der neuen Filialen richtet sich an Endkunden und Handwerker gleichermaßen. - © Unternehmensgruppe Brüder Schlau

Mitte September wurden von Brüder Schlau die Räumlichkeiten im Gebäude eines Möbel- Centers in Naumburg übernommen. Auf mehr als 990 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es heute im Hammer Fachmarkt die Bereiche Farben, Tapeten, Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, Teppiche, Badausstattung, Betten und Wohnaccessoires. „Jetzt können wir endlich in Naumburg starten“, so Marktleiter Silvio Szirniks. Neben der Beratungskompetenz bringt Hammer auch weitere Serviceleistungen an den neuen Standort: „Viele Kunden nutzen unser umfassendes Angebot, welches sie zu Hause bei der Renovierung und Dekoration ihrer Wohnräume unterstützt. Wir beschäftigen eigene Handwerker, die für ein gutes Ergebnis sorgen“, sagt Szirniks.

Der Schlau Handwerkermarkt in Cottbus eröffnete am 27. Oktober 2022 „Am Gewerbepark 10", zehn Minuten vom alten Standort entfernt. Auf mehr als 900 Quadratmetern bietet der Markt in einer neu gestalteten Ausstellung das gewohnte Großhandels-Sortiment rund um Raumgestaltung. Präsentiert werden Produkte aus den Bereichen Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Werkzeuge, Bauchemie, Wärmedämmverbundsysteme und Zubehör. „Serviceleistungen, wie der Farben-Misch-Service oder der Schlau Lieferservice runden das Angebot für unsere gewerblichen Kunden ab,“ sagt Marktleiter Alexander Schenk. „Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sind geschult und stehen unseren Kunden mit ihrem Fachwissen beratend zur Seite.“ Die neue Lage im Gewerbepark bietet Kunden laut Unternehmen außerdem verbesserte Zufahrts- und Parkmöglichkeiten.