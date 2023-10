F.W.Barth übernimmt Mehrheit an Berg&Berg Sweden

Zum 30.09.2023 hat die F.W.Barth&Co. GmbH Korschenbroich die Mehrheitsanteile an Berg&Berg Sweden AB übernommen.

Weiterhin wesentlich beteiligt bleiben Dr. Werner Knoblauch-Mayer sowie Stephan von Schreitter, Gesellschafter von Barth&Co. Die verbleibenden Anteile werden von Mikael Carlevad (CEO Berg&Berg), Roger Sellrup (CFO Berg&Berg) und weiteren Mitarbeitern des schwedischen Parkettherstellers gehalten.

Das herausfordernde Geschäftsjahr 2022/2023 wurde mit einem Nettoergebnis von MSEK 4.710 abgeschlossen. Bei marktbedingt weiterhin schwacher Nachfrage wurde bei Berg&Berg in Verbesserung der Rohstoffausnutzung und Qualitätsmanagement investiert. Es wurde eine RUF Presse für die Produktion von Heizbriketts installiert. In der Produktion wird inzwischen ausschließlich Hartholz aus eigenem Rundholzeinschnitt eingesetzt. Das verwendete Eichen, Buchen, Roteichen und Eschen Rundholz stammt aus der südschwedischen Region Blekinge. Eine Investition in massives Stabparkett sowie andere Massivprodukte ist getätigt. Die Massivsortimente sollen Anfang 2024 in den Märkten eingeführt werden. Neben der Produktion von dreischichtigen Landhausdielen und Schiffböden entwickelt sich der Hersteller zu einem Spezialisten für dreischichtige Produkte im Hochkantdesign. Der relativ kleine Markt ist nach eigenen Angaben für den kleinen Hersteller mit einer Jahresproduktion von 300.000m² dennoch interessant. Über die vergangenes Jahr gegründete Barth&Co Sweden AB ist Berg&Berg dabei, seinen Marktanteil auch in den nordischen Märkten konsequent auszubauen.