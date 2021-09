27.09.2021

EuroSkills: Medaillen für Team Deutschland

In Graz ist die Euroskills 2021 zu Ende gegangen. Bei der zum siebten Mal ausgetragenen Europameisterschaft der Berufe errang der Fliesenleger Yannic Schlachter die Goldmedaille. Bei den Bodenlegern kam Parkettlegermeisterin Regina Fraunhofer auf den vierten Rang.

"Ich habe nicht nur tolle Leute kennengelernt, sondern auch neue Arbeitsweisen - das bringt mich in meinem Handwerk weiter", sagt Regina Fraunhofer über den Wettbewerb in Graz. - © privat

In der Disziplin "Floorlaying" (Bodenlegen) waren die Teilnehmer aus Russland, Frankreich und der Schweiz siegreich. Die 21-jährige deutsche Parkettlegermeisterin Regina Fraunhofer kam auf den vierten Platz und erhielt eine "Medal of Excellence". Was sie vom Wettbewerb mitgenommen hat und warum Gewinnen noicht alles ist, lesen Sie hier.

Bei den Fliesenlegern hat der 21-jährige Meisterschüler Yannic Schlachter aus Albbruck in Baden-Württemberg den Titel geholt und darf sich nach einem spannenden Wettkampf nun Europameister im Fliesenlegen nennen.



Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft gewann bei der Euroskills 2021 jeweils viermal Gold, Silber und Bronze sowie in sechs Disziplinen die Exzellenzmedaille.