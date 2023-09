EuroSkills 2023: Tiepelmann holt Exzellenzmedaille

Unter dem Motto „United by Skills“ traten bei den EuroSkills 2023 insgesamt 30 deutsche Fachkräfte in 27 Disziplinen aus Industrie, Handwerk und dem Dienstleistungsbereich gegen die europäische Konkurrenz an. Die Parkettlegerin Lisa Tiepelmann trat im Skill „Floor Laying“ an und holte eine Medal of Excellence.

Die Parkettlegerin Lisa Tiepelmann vertrat Deutschland im Skill „Floor Laying“ und holte eine Medal of Excellence. - © WorldSkills Germany/Frank Erpinar

Ehre, wem Ehre gebührt: Gleich 15 Mal wurden bei der Siegerehrung der EuroSkills 2023 (Europameisterschaft der Berufe) in der Polsat Plus Arena in Danzig die Fachkräfte aus dem Team Germany unter großem Jubel auf das Podest gerufen. Für das Team Germany hieß es fünf mal Gold, neun mal Silber, einmal Bronze und acht mal die Exzellenzmedaille sowie fünf Europameistertitel.

Die nordrheinwestfälische Parkettlegerin Lisa Tiepelmann (Siegerin im Bundesleistungswettbewerb der Parkettleger 2020 in Neustadt an der Aisch) trat im Skill „Floor Laying“ an und nahm eine Medal of Excellence (vierter Platz) mit nach Hause.

Bei der Europameisterschaft der Berufe mussten die Nachwuchshandwerker innerhalb einer bestimmten Zeit ein vorgegebenes Werkstück herstellen. Neben Schnelligkeit kam es dabei auf die fachgerechte Ausführung an. Am Ende bewertete ein Expertenteam alle Werkstücke.

bwd gratuliert Lisa Tiepelmann sowie allen weiteren Siegern herzlich! 2027 finden die EuroSkills in Düsseldorf statt.